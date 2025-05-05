Спикер парламент Армении прогнозирует победу правящей партии, если выборы пройдут на этой неделе

Правящий "Гражданский договор" наберет более 50%, если выборы в парламент Армении пройдут на этой неделе. Такое мнение высказал председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, отвечая на вопросы журналистов.

Как напомнил Симонян, в 2021 г. на выборах победила правящая партия, и итоги голосования ни у кого не вызвали сомнений.

"Сегодняшние опросы также показывают, что правящая партия на первом месте и пользуется поддержкой населения больше всех… Уверен, что если выборы пройдут в эту пятницу, то "Гражданский договор" победит, набрав 50% +", – заявил спикер парламента Армении.

С точки зрения председателя НС, на предстоящих в 2026 г. парламентских выборах поддержка "ГД", скорее всего, будет больше.

Согласно итогам опубликованного в марте опроса армянского представительства Gallup International Аssociation, за "Гражданский договор" готовы были проголосовать 11,8% респондентов, за другие политические силы – еще меньше.

Источник: «Sputnik Армения»