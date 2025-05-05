Skype прекращает работу

Skype от компании Microsoft официально прекращает работу с сегодняшнего дня - 5 мая.

Программа существовала с 2003 года и была одним из самых популярных приложений для видеозвонков и обмена сообщениями - сервис перестанет получать обновления и техническую поддержку, используя свои учетные записи можно перейти на платформу Microsoft Teams.

О планах Microsoft полностью закрыть сервис стало известно в марте. Напомним, что Microsoft купила Skype в 2011 году. Покупка обошлась в 8,5 млрд долларов (более 14,4 млрд манатов). Однако постепенно компания начала отказываться от Skype в пользу Microsoft Teams.