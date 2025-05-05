Ален Симонян назвал Роберта Кочаряна человеком, имеющим «статус российского шпиона»

Спикер армянского парламента Ален Симонян назвал экс-президента Армении Роберта Кочаряна человеком, имеющим «статус российского шпиона».

При этом он оговорился, что не располагает фактами, подтверждающими это утверждение, а сказанное назвал исключительно политическим заявлением.

По его словам, поводом для подобных слов стало то обстоятельство, что в словах и действиях Кочаряна прослеживается отстаивание российских интересов.

«Это моя политическая оценка», - сказал Симонян. Развивая мысль, спикер отметил, что когда чьи-то заявления полностью совпадают с заявлениями российской стороны, и заявления членов фракции тоже, то можно сделать соответствующий вывод.

Еще одним доводом в пользу своего мнения Симонян считает то, что «поддерживаемый Кочаряном» новый мэр Гюмри Вардан Гукасян высказался за вхождение Армении в союзное государство России и Беларуси.

Источник: News.am