«Ковровщицы» Халиды Сафаровой: Сохранение азербайджанского коврового искусства в живописи – ФОТО

История ковроделия в Азербайджане уходит вглубь веков - уже при раскопках, датирующихся эпохой Бронзы, археологи обнаруживали фрагменты инструментов, использующихся в ковроткачестве.

Также, о производстве ковров на территории древнего Азербайджана сообщают многие авторы – историки и путешественники древности, упоминая при этом великолепные ковры из шелковых, золотых и серебряных нитей.

Ковер и разнообразные ковровые изделия неотделимы от культуры и быта азербайджанцев. На протяжении веков ковер всегда оставался неизменной ценностью. Не случайно поэтому, несмотря на то, что ковроделие является важнейшим атрибутом быта всех тюркских народов, именно азербайджанский ковер внесен в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

Несмотря на всевозможные инновации в материалах, производственных технологиях, эстетике и дизайне, даже в XXI веке ковер остается востребованным в современном интерьере, являясь феноменальной культурной константой.

На протяжении веков в различных регионах Азербайджана формировались техники изготовления и узоры, которые стали, в конце концов, основными признаками именно азербайджанской школы ковроделия.

Важно отметить, что сам процесс изготовления ковра представляет собой не просто ремесло, освоение которого требует огромного терпения, затрат сил и времени, мастерства, которое можно было достичь исключительно долговременной практикой. Испокон веков изготовление ковра в Азербайджане является неотъемлемым элементом семейной традиции. С юных лет девочки в азербайджанских семьях начинали ткать ковры себе в приданое, становясь, таким образом, очередным звеном в передаче уникальной традиции и гарантом ее преемственности.

Именно мастера и мастерицы, на протяжении веков создающие все эти сложнейшие символы и коды, сплетенные в единую, согласованную, гармоничную систему, играют ключевую роль в сохранении и развитии этого непростого ремесла - ковроткачества. Созданные руками опытных мастеров, ковры обладают не только эстетической ценностью, но глубоким культурным смыслом, отражая исторические, социальные и духовные особенности того или иного народа. По сути, ковровые изделия – это носители культурного кода нации, и это делает их уникальными. При этом, каждый элемент ковра - результат кропотливой работы, точных движений рук и высочайшей концентрации внимания мастера, и именно ковроткачихи и ковроткачи, по сути, являются хранителями многовековой традиции, связывающей воедино наше прошлое, настоящее и будущее.

Несомненно, и другое: азербайджанский ковер является не только достоянием национальной культуры, это - неотъемлемый элемент мировой культуры, свидетельством чего является огромное множество произведений живописи знаменитых европейских художников, включавших в свои картины хорошо узнаваемые по узорам азербайджанские ковры. Безусловно, и азербайджанские художники уделяют немало внимания в своих картинах ковру как неотъемлемому элементу национального быта и национальной культуры. Также, в произведениях живописи, графики, скульптуры в азербайджанском искусстве мы встречаем огромное множество портретов людей – представителей разных профессий и творческой интеллигенции, составляющих гордость нации. Однако, при этом, мы почти не видим здесь образов или сцен, отражающих труд мастеров ковроделия, тех, кто, по сути, обеспечивает преемственность в этом древнейшем ремесле - ключевой реликвии в нашей культурной памяти.

И тем ценнее представляются произведения, в которых запечатлен сам процесс создания ковра или образы тех, кто, по сути, в своих руках хранит нашу идентичность – ковроткачей. Одним из таких чрезвычайно редких примеров является картина Халиды Сафаровой «Ковровщицы», созданная в 1954 году. Это был период, когда в разных районах Азербайджана предпринимались меры по возрождению коврового искусства. В частности, в 1953-1954 годах, в Шабранском (Девичинском) районе был создан ковроткацкий цех, а в этот же период в Губе были открыты двухгодичные курсы с целью развития (по сути – восстановления традиции!) ковроткачества в мастерских и семьях.

В азербайджанской школе живописи советского периода Халида Сафарова занимает свое, особое место. Любителям искусства она знакома, прежде всего, своими яркими и разнообразными цветочными композициями – то ли пейзажные виды простирающихся до горизонта цветущих лугов, то ли «гобеленные» «портреты» какого-то одного вида цветов. Еще одна сугубо специфическая тема в творчестве этой художницы – спорт, спортивные состязания, представленные в самых разных видах, нередко показанные в динамике движения. Примечательно, что обе эти темы, за небольшим исключением, практически полностью заполняли собой внимание художницы. При этом, каждая из них интерпретировалась автором в совершенно индивидуальной манере: щедрое многоцветие, проникнутое либо лиризмом, либо открытым восторгом перед красотой природы, и несколько абстрагированное, плоскостное, графическое отображение, отличающееся прозрачным, силуэтным рисунком, контрастным, плоскостным цветом и динамичным характером, который непременно присущ самым разным видам спорта.

Хорошо известно, что молодая супружеская пара – Халида Сафарова и Махмуд Тагиев – много путешествовала по Азербайджану, бесконечно любуясь красотами родной природы. Ни один летний сезон, включая каникулы в период учебы молодых художников в Москве (оба они - с 1949 по 1953 год – Махмуд, и с 1949 по 1955 год – Халида - учились во Всесоюзном государственном институте кинематографии, факультет живописи) не проходил без посещения молодыми художниками того или иного района. Возможно, в одну из таких поездок они посетили и учебную мастерскую по ковроделию в одном из районов республики, так как в год создания картины – 1954 – Халида Сафарова еще являлась студенткой института.

Композиция поражает свежестью подачи образов. По своему колористическому решению, как и в целом – по представленной ситуации, картина, безусловно, отличается от привычного для зрителя творческого облика Халиды Сафаровой. Свободные динамичные мазки, кажется, произвольно лепят форму, картина буквально сияет открытыми, чистыми цветами и вибрирующей, переливающейся разнообразными оттенками фактурой. Композиция скомпонована таким образом, что, несмотря на очевидный эскизный характер, напоминает своего рода «стоп-кадр», «моментальную фотографию». Художнице блестяще удалось передать легкую атмосферу непосредственности, дружеское общение девушек, которые, кажется, подшучивают друг на другом. При очевидном спонтанном характере работы, примечательно, что малейшие подробности – как одежда на девушках или серьги в их ушах, платки, наконец, тарелка с персиками, примостившаяся здесь же рядом, на скамье с мастерицами – не остались без внимания автора. Удивительно, как в этой динамичной живописной фактуре мы без труда различаем такие детали, как традиционные серьги «шебеке-себет» в ушах одной из мастериц и серьги с бирюзой – в ушах другой.

Так же и платки, как обязательный атрибут одежды женщин в сельской местности, привлекают здесь наше внимание точностью передачи узоров и даже характером ткани, из которой они сделаны – тонкая шерсть павловопосадской шали, покрывающей голову первой девушки, или легкий шелк келагаев на двух других. Как известно, эти оба вида головных уборов принадлежат к давним народным традициям – в России и Азербайджане. В обоих случаях мы сталкиваемся не просто с произвольной фантазией мастеров, а со стройной, продуманной системой, в которой все особенности изделия предусмотрены и имеют глубокое значение: базовый цвет полотна, характер и распределение узоров, размер.

Ярко-желтый павловопосадский платок, щедро украшенный букетами роз, белый, с цветочным узором, и сиреневый, с точечным традиционным рисунком, келагаи, сверкающая золотом серьга «щебеке-себет», пестрые юбки и блузы на девушках, наконец, разноцветные клубки нитей, из которых будет воссоздан сложный, так же предусмотренный традицией узор – все это придает картине открытый, радостный, праздничный характер. По сути, перед нами - те же краски природы, которые в дальнейшем обернутся на картинах Халиды Сафаровой цветущими лугами и полными свежести букетами.

На первый взгляд, обычная сцена из жизни сельчан из далеких 1950-х годов прошлого века сегодня, уже в третьем десятилетии XXI века, не утрачивает свою актуальность, напоминая нам, что мастера-ковроткачи – хранители нашей культурной идентичности и художественного наследия – и в условиях широкого распространения машинного производства ковров продолжают использовать старинные техники и материалы, создавая единичные образцы. В современном мире ковры, произведенные вручную, остаются символом исключительности и индивидуальности.

Ковровые школы Азербайджана — это не только богатое наследие, но и живое искусство, которое продолжает развиваться и привлекать внимание людей всего мира. Каждый ковер, изготовленный руками мастеров в традициях этих школ, — это не просто предмет интерьера, но произведение искусства, которое хранит в себе историю, дух народа, его культурное богатство. И наш долг - помнить, знать и гордиться не только шедеврами азербайджанского коврового искусства, но и теми, чьими руками они создаются.

Автор - искусствовед, заслуженный работник культуры директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова

На фото Амина Меликова