Спикер парламента Армении назвал победой согласование участка границы с Азербайджаном

Спикер армянского парламента Ален Симонян назвал огромной победой согласование участка армяно-азербайджанской границы в районе села Киранц.

Как заверил Симонян, благодаря делимитации этого участка «мы получили одно из оснований независимости Армении, границу, признанную двумя сторонами, где стоят пограничники и где безопаснее, чем на участках, где делимитация не проведена».

Он уверил, что процесс делимитации продолжается, сейчас обсуждаются участки, где именно он продолжится, но однозначно будет завершен от границы с Грузией до границы с Ираном и происходить будет на основании Алма-Атинской декларации.

По словам Симоняна, сейчас обсуждаются технические вопросы, но детализировать не стал.

Не стал спикер вдаваться в подробности и отвечая на вопрос о подписании согласованного текста мирного договора с Азербайджаном, объяснив это тем, что «не хотел бы помешать процессу». Однако обсуждения активно продолжаются, добавил он.

Спикер напомнил, что сторонам удалось самостоятельно согласовать 17 пунктов, и выразил надежду на то, что процесс удастся довести до конца.

Источник: News.am