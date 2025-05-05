Макрон: Франция выделит €100 млн на прием ученых из США

Власти Франции намерены выделить €100 млн на прием в стране американских ученых в условиях сокращения финансирования научных исследований в США.

Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, комментируя в Сорбонне участие Парижа в программе «Выбирай Европу» по привлечению в ЕС ученых со всего мира.

«Государство дополнительно выделит €100 млн», - отметил он.

По его словам, «Европа должна стать приютом для ученых». «Цель - столько исследователей, сколько необходимо, с учетом качеств кандидатов, - заметил Макрон. - От докторантов и младших профессоров до нобелевских лауреатов».

Страны ЕС и Великобритания ожидают перехода на работу в европейские научно-исследовательские и образовательные учреждения значительного числа ученых из США на фоне политики американской администрации по сокращению госрасходов.

Источник: ТАСС