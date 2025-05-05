Подписан меморандум между Азербайджаном и Беларусью об устойчивом и оперативном социальном обеспечении

5 мая в Кабинете Министров Азербайджана в рамках расширенной встречи премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова и премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Агентством по устойчивому и оперативному социальному обеспечению Азербайджанской Республики и Республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» Республики Беларусь.

Документ подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Анар Алиев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич.

Также на встрече был подписан План мероприятий на 2025–2026 годы по реализации Меморандума о взаимопонимании между соответствующими министерствами Азербайджанской Республики и Республики Беларусь. Документ подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Анар Алиев и первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Татьяна Астрейко.

Источник: АЗЕРТАДЖ