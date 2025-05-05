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Иран будет считать законной целью страны, с территории которых может быть атакован - МИД

First News Media16:50 - Сегодня
Иран будет считать законной целью страны, с территории которых может быть атакован - МИД

Тегеран будет рассматривать в качестве законных целей те страны, территория которых будет использоваться третьими сторонами для атаки на Исламскую Республику.

Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

«Если территория какой-либо страны (будет использована - ред.) для совершения атак на Иран... эта точка в соответствии с международным правом будет рассматриваться в качестве законной цели», - сказал Багаи, комментируя заявление МО Ирана о готовности ударить по базам США в случае атаки со стороны Вашингтона и Израиля.

Ранее глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде пригрозил ударом по военным базам и вооруженным силам США, если Вашингтон или Тель-Авив решат атаковать Исламскую Республику.

Источник: РИА Новости

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