​​​​​​​При организации PASHA Holding в Турции состоялось второе региональное мероприятие в рамках INMerge Innovation Summit - ФОТО

Состоялось организованное PASHA Holding и при поддержке компании Tenity второе региональное мероприятие в рамках INMerge Innovation Summit. Событие прошло 29 апреля 2025 года в самом сердце Стамбула.

Мероприятие собрало более 200 участников, включая ведущих предпринимателей, инвесторов и представителей экосистемы, создав вдохновляющую обстановку для обсуждений корпоративных инноваций, развития стартапов и инвестиционных возможностей.

Ключевым моментом мероприятия стало соревнование стартапов INbattle, организованное с целью выявления самых перспективных проектов Турции. Конкурс вызвал высокий интерес - было подано более 50 заявок. По итогам тщательного отбора 10 стартапов были приглашены представить свои решения жюри, среди которых был выбран один победитель. Отобранные стартапы также получили возможность принять участие в основном саммите INMerge Innovation Summit, который пройдет в Баку 29-30 сентября 2025 года.

Еще одним важным моментом программы стало выступление Фахеда Биззари, управляющего партнера и специалиста по трансформации с использованием ИИ в Bellamy Alden AI Consulting. Он поделился своим взглядом на тему «Развитие ИИ и его влияние на инвестиционные стратегии». Далее состоялась панельная дискуссия на тему «Турция как новый центр инноваций: от стратегии к масштабированию» с участием ведущих представителей инновационной экосистемы Турции и региона. Среди спикеров — Елиз Эринчкан, руководитель Sabancı ARF | директор по стратегии и инновациям; Итыр Үрюнай Айдоган, директор по экосистемному банкингу и инновациям в Yapı Kredi; Сабина Бабаева, руководитель стамбульского офиса Tenity; Энис Хулли, генеральный партнер E2VC; Ахмет Джунейт Сельчук, руководитель отдела финансовых инвестиций Инвестиционного управления при Президенте Турции.

Отметим, что, помимо Турции и Грузии, PASHA Holding планирует проводить INMerge Innovation Summit и в других странах. Подробнее на сайте www.inmerge.az.

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