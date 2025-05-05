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Centrum Air запускает прямые рейсы из Баку в Ташкент

First News Media19:30 - Сегодня
Centrum Air запускает прямые рейсы из Баку в Ташкент

С 5 мая 2025 года узбекская авиакомпания Centrum Air начала выполнение регулярных прямых рейсов по маршруту Баку – Ташкент. Полёты осуществляются еженедельно по понедельникам на современных и комфортабельных воздушных судах Airbus A320.

Расписание рейсов Centrum Air:

  • Баку → Ташкент: вылет в 19:20, прибытие в 22:50
  • Ташкент → Баку: вылет в 16:15, прибытие в 18:20

Ташкент — крупнейший город Узбекистана, а также ключевой деловой, культурный и транспортный центр Центральной Азии. Город сочетает в себе богатое историческое наследие и современную городскую инфраструктуру. Баку, в свою очередь, продолжает укреплять статус ведущего хаба на пространстве между Европой и Азией, расширяя географию полётов и повышая международную связанность. Прямое авиасообщение между двумя столицами открывает для пассажиров дополнительные возможности для туризма, бизнеса и гуманитарного обмена.

«Мы приветствуем начало полётов Centrum Air в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Присутствие нового перевозчика на востребованном направлении подтверждает растущий интерес к нашему рынку и усиливает транспортную связанность между Азербайджаном и Узбекистаном. Расширение маршрутной сети остаётся приоритетом, и мы готовы к дальнейшему углублению партнёрств с международными авиакомпаниями», — отметил Теймур Гасанов, директор Международного аэропорта Гейдар Алиев.

«Для Centrum Air особенно важно укреплять авиасообщение с нашими ближайшими партнерами. Узбекистан и Азербайджан связывают не только экономические интересы, но и глубокие исторические, культурные и родственные связи. Новый рейс Баку — Ташкент станет ещё одним мостом между нашими народами, делая путешествия проще, а общение — ближе», — отметил Абдулазиз Абдурахманов, основатель и председатель правления Centrum Air.

Отметим, что направление Баку – Ташкент уже представлено в действующей маршрутной сети Международного аэропорта Гейдар Алиев. Запуск рейсов от Centrum Air обеспечит дополнительную частоту и гибкость, расширив выбор для пассажиров.

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