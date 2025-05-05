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За выходные с банковских карт граждан похищено более 46 тыс. манатов

First News Media10:30 - Сегодня
За выходные с банковских карт граждан похищено более 46 тыс. манатов

Продолжаются кражи денежных средств с банковских карт граждан.

Как сообщает пресс-служба МВД, за минувшие выходные с банковских карт граждан Азербайджана различными киберметодами было похищено более 46 тыс. манатов. Киберпреступники похитили с карт граждан суммы от 70 до 10 010 манатов.

«CVV/CVC-код на карте, OTP-код, отправляемый по СМС, логины и пароли, необходимые для доступа к другим принадлежащим вам системам, а также PIN-код карты являются конфиденциальной информацией. В случае предоставления этих сведений неизвестным лицам денежные средства на вашем счете окажутся под угрозой, а если денег нет, то злоумышленники могут взять кредит от вашего имени», - говорится в сообщении МВД.

МВД в очередной раз рекомендует гражданам быть осторожными, получая подозрительные звонки с предложениями о привлекательном заработке, страховании, визовых вопросах, укреплении банковских счетов или платежах по счетам: «Не сообщайте персональные банковские данные неизвестным лицам. Это опасно».

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