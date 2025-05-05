Задержан внук экс-чиновника, избивший девушку в ее квартире - ВИДЕО

2 мая около 19:30 в полицию поступило сообщение о том, что жительница Баку Шарафат Бабаева была избита в своей квартире знакомым - 20-летним Мурадом Ахмедовым, который вдобавок ударил её ножом в руку.

Как заявила сотрудница пресс-службы Министерства внутренних дел, лейтенант полиции Луму Исрафилли, по горячим следам подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции.

По факту ведётся разбирательство.

Напомним, что сама пострадавшая заявила Oxu.Az, что рассталась с М.Ахмедовым, но тот проник в квартиру девушки на шестом этаже через окно в подъезде здания. Молодой человек попытался отобрать у нее телефон, бил и угрожал ножом, сопротивляясь, Бабаева и получила ножевое ранение руки.

М.Ахмедов заявил, что является внуком бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства оборонной промышленности Огтая Атакишиева и поэтому останется безнаказанным.

Источник: Caliber.аz