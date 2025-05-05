«Поражает цель без отклонения даже на метр»: Иран запустил новую баллистическую ракету

Иран запустил новую баллистическую ракету Ghassem Basir с дальностью полета 1200 тыс. км, сообщает агентство Mehr.

Министр обороны и поддержки вооруженным силам Ирана, бригадный генерал Азиз Насирзаде заявил, что эта ракета «находит конкретную цель среди множества и поражает ее без отклонения даже на метр и без использования навигационной системы GPS».

В феврале французская газета Journal du Dimanche писала, что Тегеран может создавать ракеты с дальностью полета до 3 тыс. км, которые способны нести ядерные боеголовки. Издание делает вывод о разработке Ираном таких ракет на основании происшедшей утечки документов. Кроме того, согласно материалу, исламская республика якобы тайно создает ядерные боеголовки, которыми будет оснащена ракета-носитель «Каэм-100». Под руководством Корпуса стражей исламской революции модифицируют и версии ракет «Каэм-100» и «Каэм-105».

Источник: Mehr, «Газета.ру»