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Пошлина Трампа ударила по акциям киностудий

First News Media23:20 - 05 / 05 / 2025
Пошлина Трампа ударила по акциям киностудий

Акции крупнейших голливудских студий и американских стриминговых сервисов упали после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в размере 100% на фильмы, снятые за пределами страны, пишет РБК со ссылкой на CNBC.

Трамп заявил, что американская киноиндустрия «очень быстро умирает» из-за стимулов, которые другие страны предлагают американским кинематографистам. «Мы хотим, чтобы фильмы снова снимались в Америке!», — заявил он в сообщении в социальной сети Truth Social.

В понедельник, 5 мая, в начале торгов в США акции американского стримингового сервиса Netflix упали на 4%, Walt Disney — на 3%, Warner Bros Discovery — на 5%, Paramount Global — на 2%, Comcast — на 1%.

К 19:15 по Баку акции отыграли часть потерь, но все еще торгуются в минусе. Бумаги Netflix теряли 2%, Walt Disney — 0,3%, Warner Bros Discovery — 1,1%, Paramount Global — 1,1%%, Comcast — 0,1%.

Трамп назвал налоговые льготы, предлагаемые иностранными государствами для того, чтобы переманить киностудии, угрозой национальной безопасности. «Это согласованные действия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, помимо всего прочего, информационные послания и пропаганда», — написал Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети.

Президент США решил обложить пошлинами любые фильмы, которые производят за рубежом и привозят в страну. Он пока не уточнил, будут ли пошлины распространяться на фильмы, доступные для просмотра в кинотеатрах или на стриминговых сервисах. Неясно также, будут ли пошлины рассчитываться на основе производственных затрат или кассовых сборов.

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