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Пакистан отверг утверждения о причастности к теракту в Индии

First News Media13:36 - Сегодня
Пакистан отверг утверждения о причастности к теракту в Индии

Постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад заявил, что Исламабад категорически отвергает обвинения в причастности страны к террористической атаке 22 апреля в Индии.

«Мы категорически отвергаем попытки Индии обвинить Пакистан в террористической атаке 22 апреля, которую осудили как Пакистан, так и все члены Совбеза. Заявления Индии являются не чем иным, как ничем не подкрепленными бездоказательными обвинениями, призванными послужить политическим интересам и стратегическим целям [Индии] », - сказал он журналистам после закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН, посвященных обострению отношений между Индией и Пакистаном.

«Пакистан не хочет конфронтации, однако мы полностью готовы отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность в соответствии со статьей 51 Устава ООН», - сказал он.

Источник: РИА Новости

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