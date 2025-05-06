Армения и Греция обсудили расширение оборонного сотрудничества
Вопросы оборонного сотрудничества между Иреваном и Афинами обсуждались в ходе встречи министров обороны двух стран Сурена Папикяна и Никоса Дендиаса в греческой столице.
Об этом сообщает пресс-служба армянского военного ведомства, передают армянские СМИ.
Глава Минобороны Армении находится в Греции с рабочим визитом.
«Стороны выразили удовлетворение высоким текущим уровнем взаимодействия, подчеркнув готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в области военного образования, обмена опытом в различных направлениях и других сферах», - говорится в сообщении.
В ходе встречи также были затронуты вопросы региональной и международной безопасности.
Отметим, что в ходе предыдущего визита в Грецию в декабре 2023 г. министры обороны двух стран подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.