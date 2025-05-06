«Ответ будет адекватным»: Песков о попытках ударов по РФ во время прекращения огня в мае

Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов по РФ в дни прекращения огня в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. И соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Но здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ», - сказал он.

Песков отметил также, что Москва не слышала заявлений из Киева о готовности присоединиться к перемирию в дни празднования 80-летия Победы.

«Пока, к сожалению, мы до сих пор не слышали из Киева ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.

Источник: РИА Новости