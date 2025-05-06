Взрывное начало: Фестиваль электронной музыки boolood оживил исторический центр Баку - ФОТО - ВИДЕО

Баку открыл новую страницу электронной музыкальной культуры - впервые в столице проходит стрит фест электронной музыки boolood, стартовавший в минувшую субботу.

3 мая в историческом центре Баку, на улице Азиза Алиева, компания BEAT Group дала старт новому городскому проекту - boolood (зеркальное название - читается одинаково в обе стороны – прим.ред.)

Если вы пользуетесь социальными сетями, то, скорее всего, уже видели яркие кадры с этого события - участники охотно делились фото и видео, на которых улица А.Алиева предстала в новом свете: с электронной музыкой и оживлённой атмосферой. Мгновенно появившись в stories и лентах горожан и гостей столицы, запуск boolood превратил этот уголок исторического центра города в одно из самых обсуждаемых и посещаемых мест уикенда.

Мероприятие уже привлекло внимание одной из самых популярных страниц о техно и хаус-музыке - @technoandhousemusic. Аккаунт опубликовал ставшее вирусным видео, на котором иностранные туристы, проживающие в отеле на улице, где проходит фестиваль, танцуют на балконе под музыку с мероприятия. В подписи к ролику - лаконичное и точное «They are the main characters» (Они - главные герои), которое идеально передаёт атмосферу этого вечера.

«boolood - это часть всемирной традиции городских уличных вечеринок, которые оживляют улицы крупнейших мегаполисов от Берлина до Тбилиси. Это музыка, интегрированная в городскую ткань, открытая среда без границ и ограничений, где каждый может стать участником большого аудиовизуального потока», - отмечают в BEAT Group, подчеркивая, что каждую субботу предстоящего лета вышеуказанная улица будет превращаться в центр городской электронной культуры - со сценой, фудкорнерами, напитками и уютной атмосферой до заката.

Музыкальная программа boolood в мае охватывает как известных иностранных артистов, так и активных представителей локальной сцены - расписание майских выступлений следующее:

- 10 мая: Yulight, ORKHΛΝ, Nicolas Mun

- 17 мая: Woltren, Sheereen, Fior Process

- 24 мая: Okan, Akee, Erez Ozturk

- 31 мая: UFK, SENTIS, Amal Alili

Особо подчеркнем, что вход на стрит-фест электронной музыки boolood свободный - мероприятие проходит с 15:00 и до 23:00.

«boolood - это звук, который вплетается в город и приглашает бакинцев проживать пространство по-новому», - отмечают организаторы фестиваля.

Отметим, что формат стрит-феста вроде boolood - это не только про звук и музыку. Это способ заново взглянуть на город, вдохнуть жизнь в привычные улицы и создать открытую атмосферу, в которой хочется оставаться. Для Баку это определенный шаг к формированию новой урбанистической идентичности: более свободной, креативной и доступной. Фестиваль однозначно станет и точкой притяжения для туристов, а также и отличной возможностью самовыражения для локальных артистов и мощным стимулом для развития уличной культуры в целом.

Фото: BEAT Group