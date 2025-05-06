РФ и Украина провели обмен пленными

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских военнослужащих, взамен переданы 205 военнопленных Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

По данным ведомства, сейчас все российские военные находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. У них также есть возможность связаться с родственниками, уточнили в Минобороны.

Источник: ТАСС