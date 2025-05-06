Захарова: перемирие в ночь с 7 на 8 мая вступит в силу

Инициатива президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в связи с 80-летием Великой Победы вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В полночь с 7 на 8 мая начнет действовать 72-часовое перемирие по случаю 80-летия Великой Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным 27 апреля», - отметила дипломат.

«Напомню, 3 мая [Владимир] Зеленский публично отказался эту инициативу поддержать, пытаясь утверждать, будто такое предложение несерьезно. <…> Напомним, что, в отличие от России, ВСУ даже не думали прекращать огонь на Пасху, нарушив режим прекращения огня около 5 тысяч раз», - указала официальный представитель дипведомства РФ.

Источник: ТАСС