Al Yemen: аэропорт Саны полностью разрушен при ударах Израиля

Международный аэропорт йеменской столицы полностью разрушен в результате ударов Израиля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Yemen. ВВС Израиля уничтожили все гражданские самолеты, находившиеся в аэропорту Саны, сообщает также телеканал.

Израильские истребители нанесли удары и по двум электростанциям в йеменской столице Сане, а также по цементному заводу в провинции Омран на северо-западе Йемена, сообщил другой йеменский телеканал Al Masirah.

По его информации, израильские налеты на Сану были направлены на центральную электростанцию ​​Хайз в округе Санхан и электростанцию ​​Дхахбан в округе Бени-эль-Харит.