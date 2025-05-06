Кобахидзе назван кандидатом на пост председателя правящей партии Грузии

Выдвижение кандидатуры действующего премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на пост председателя правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузии» только приветствуется, так как он и так принимает активное участие в партийных вопросах, заявил депутат от «Грузинской мечты» Леван Махашвили.

Нового председателя правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» изберут в среду, 7 мая, на съезде партии. Место председателя партии стало вакантно после того как Ираклий Гарибашвили, занимавший этот пост с февраля 2024 года, 25 апреля заявил, что уходит из политики.

«Кто станет председателем партии — заранее сказать не могу, но если будет выдвинута кандидатура (Кобахидзе – ред.) на пост руководителя партии, я это только приветствую, и для него это не будет ново, ведь он уже занимал этот пост. Он и с позиции премьер-министра активно участвовал в партийных вопросах», — заявил Махашвили.

Источник: Sputnik Грузия