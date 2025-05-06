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Водитель экскаватора на суде над Варданяном: Я получил травмы правого колена в результате падения снаряда на расстоянии 80 метров

First News Media18:15 - Сегодня
Водитель экскаватора на суде над Варданяном: Я получил травмы правого колена в результате падения снаряда на расстоянии 80 метров

На продолжившемся 6 мая судебном процессе над Рубеном Варданяном, гражданином Армении, обвиняемым в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, заслушиваются показания потерпевших.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, давший показания потерпевший Мехман Гасанов заявил, что был командирован в село Моллалар Агдамского района в качестве водителя экскаватора для проведения земляных и строительных работ в целях прокладки дороги на этой территории. По его словам, во время работы – стоя возле экскаватора и планируя работу – он услышал звуки разрывов снарядов и направился для укрытия в ближайшую лесистую местность.

Потерпевший рассказал, что получил травмы правого колена в результате падения снаряда примерно на расстоянии 80 метров от него и благодаря помощи людей поблизости был доставлен в Агдамскую центральную районную больницу.

В ходе судебного заседания также было оглашено заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевшего.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

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