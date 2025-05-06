Кандидат в президенты Польши вытер ноги о флаг ЕС - ФОТО

Кандидат в президенты Польши от ультраправых Гжегож Браун публично вытер ноги о флаг Евросоюза.

Как передает Вести.ру, Браун опубликовал видео, в котором срывает символ ЕС с флагштока в здании министерства промышленности, а затем бросает флаг на пол и топчет.

«Мы не будем в Польше, в польском министерстве выставлять знаков враждебных нам организаций, которые, слава Богу, не имеют государственного статуса, не пользуются никакой правовой защитой на территории Польской республики. Здесь Польша, а не Брюссель!» – заявил он в ходе акции.

Позднее польское агентство PAP сообщило, что Европарламент лишил Брауна депутатской неприкосновенности из-за скандалов, связанных с ним.