Захарова прокомментировала обвинения Симоняна в адрес России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на вчерашние обвинения спикера парламента Армении Алена Симоняна в адрес Москвы по поводу якобы ведения гибридной войны и финансирования внутриполитических процессов в республике.

Как передает Sputnik Армения, по словам Захаровой, вызывает сожаление риторика, к которой вернулся Симонян. Все нападки и оскорбления даже не вяжутся с образом спикера парламента, заметила российский дипломат.

«Это я как пресс-секретарша говорю», – в шутку добавила она, намекнув на эпитет, который ранее употребил Симонян в ее адрес.

«Чего только мы не слышали из разных стран насчет нашего якобы вмешательства, в чем только нас не пытались оскорбительно обвинить. Потом это все оказывалось фейком, ложью и дезинформацией», – сказала официальный представитель МИД РФ.

С точки зрения российского дипломата, такие заявления не способствуют созданию благоприятного фона для предстоящих двусторонних контактов.

Захаровой непонятно, для чего все это делается, в то же время, по ее же словам, даже не хочется в этом разбираться. Кроме того, непонятно, о какой «гибридной войне» против руководства Армении может идти речь, если руководителей приглашают участвовать в праздничных мероприятиях, существуют регулярные контакты на высшем уровне и по линии МИД.