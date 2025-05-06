ЕС хочет запретить весь импорт газа из РФ в конце 2027 года

По информации Bloomberg, Европейский Союз намерен полностью запретить импорт российского газа в конце 2027 года.

Еврокомиссия планирует в июне предложить запрет на закупки газа по новым договорам с РФ и действующим спотовым контрактам, на которые приходится около трети этих поставок, пишет агентство в понедельник, 5 мая, ссылаясь на людей, знакомых с данным вопросом.

Европейская комиссия собирается объявить о своих планах в этой связи в Страсбурге 6 мая, отмечает Bloomberg.

Ограничения могут вступить в силу уже к концу текущего года, но конкретные сроки реализации окончательного запрета газового импорта из РФ будут зависеть от способности стран ЕС обеспечить альтернативные поставки сжиженного газа из других стран, в частности, из США, Катара и Канады, а также африканских государств, пишет Bloomberg. Значительные объемы поставок из Соединенных Штатов и Катара ожидаются лишь с 2027 года, отмечается далее.

Поставки российского газа в Европу резко сократились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Однако Россия остается существенным поставщиком газа по газопроводу через Турцию, а также сжиженного природного газа (СПГ).

В 2024 году доля российского газа в импорте стран Евросоюза все еще составляла 19% после того как поставки СПГ из России возросли до рекордного уровня. Между тем, до начала полномасштабной войны РФ против Украины этот показатель составлял 40%. Ранее Reuters писал, что ЕС отложил планы запретить поставки сжиженного газа из России.

Источник: РИА Новости