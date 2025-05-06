В Баку реконструируют одну из центральных улиц - ФОТО - ВИДЕО

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит реконструкцию части улицы Сулеймана Везирова (от пересечения с улицей Хагани Рустамова до проспекта Бабека) в рамках инфраструктурных дорожных проектов «Белый город».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Агентство.

В рамках реконструкции вдоль улицы проведены работы по фрезерованию, ведется строительство новых пешеходных тротуаров, создаются специальные парковочные места.