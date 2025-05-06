В Android появится защита от телефонных мошенников

В бета-версии Google Play Services была обнаружена функция безопасности, предназначенная для защиты пользователей Android от телефонных мошенников.

Об этом сообщает портал Android Authority.

Нововведение BankScamCallDetectionService поможет предотвратить случаи, когда злоумышленники убеждают жертву продемонстрировать содержимое экрана смартфона, включая платежные данные в банковских приложениях.

Мошенники часто представляются сотрудниками банка и просят установить программу для демонстрации экрана якобы для решения проблем со счетом. Новый механизм Google сможет распознавать такие сценарии и предупреждать пользователя о потенциальной угрозе.

Функция активируется при совпадении трех факторов: поступил входящий звонок с неизвестного номера, открыто банковское приложение и включена демонстрация экрана. При обнаружении этой комбинации на экране появится предупреждение о возможном мошенничестве.

Пока неизвестно, когда нововведение появится в стабильной версии Android и в какой версии операционной системы она заработает.