Новая Зеландия вводит «цифровой порог»: соцсети — с 16 лет и старше

Правительство Новой Зеландии представило парламенту законопроект о запрете социальных сетей для пользователей младше 16 лет.

Об этом сообщил премьер-министр страны Кристофер Лаксон.

«Мы хотим защитить наших детей от вредного воздействия социальных сетей. Вот почему сегодня мы представили законопроект о запрете использования соцсетей детьми младше 16 лет», - указал Лаксон в заявлении, опубликованном в X.

Согласно документам, представленным в парламент, проект закона, ограничивающего возраст пользователей социальных сетей, должен «защищать детей и молодых людей от издевательств, запрещенного контента и возникновения зависимости». Он также предусматривает, что бремя проверки возраста пользователей перед получением доступа к соцсетям ляжет на администрацию платформ, а за ненадлежащее исполнение этих обязанностей будет предусмотрен штраф и судебное преследование. Контроль исполнения требований закона в случае его принятия парламентом страны будет возложен на одно из министерств, которое через три года должно будет провести проверку его эффективности.

Источник: ТАСС