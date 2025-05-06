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Мерц отказался от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:30 - Сегодня
Мерц отказался от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ - ОБНОВЛЕНО

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц принял решение отказаться от проведения второго тура голосования по своей кандидатуре на пост канцлера Германии.

Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в парламентской фракции блока ХДС и Христианско-социального союза, передает ТАСС.

В таком случае страна 6 мая не получит нового канцлера. Все запланированные 7 мая зарубежные визиты Мерца теперь под вопросом. Он намеревался отправиться в Париж, а затем в Варшаву.

12:30

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии.

Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, политик получил 310 голосов, тогда как для избрания канцлером требовалось 316.

Отмечается, что против кандидатуры Мерца проголосовали 307 депутатов.

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