Фон дер Ляйен требует ускорить процесс присоединения Украины к ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу уже в 2025 году.

«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины», - сказала еврочиновница, передает REUTERS.

По ее словам, это может быть «самой надежной гарантией безопасности». Глава ЕК также отметила, что Брюссель усердно работает с Украиной, чтобы открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году. Присоединение Украины к ЕС является некой величайшей гарантией «справедливого и прочного мира», отметила она.

Источник: РБК