В Минобороны Индии объяснили удары по Пакистану
Удары по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана последовали за варварским терактом в Пахалгаме, заявили в министерстве обороны Индии.
Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что вооруженные силы Индии нанесли удары по объектам в Пакистане в рамках операции «Синдур».
«Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не сопровождались эскалацией», — добавили в министерстве.
Там отметили, что ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям, а Индия продемонстрировала «значительную сдержанность в выборе целей и методов их реализации».
До этого сообщалось, что Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур» и нанесли удар по террористам в Пакистане.
Источник: Gazeta.Ru
480