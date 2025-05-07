Пакистан нанес ответные удары по Индии

Пакистан нанес ответные удары по территории Индии, передает Samaa TV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, решение об этом власти страны приняли после того, как индийские ВС поразили объекты гражданской инфраструктуры и атаковали мирное население.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал действия соседней страны «трусливым поступком», потому что Индия ударила по республике «в темноте». Он пообещал, что ответ Исламабада будет «сильнее и громче».

«Выйдите к нам на поле боя, если у вас хватит смелости, и тогда давайте решим этот вопрос по-мужски», — сказал Асиф.

Источник: Gazeta.Ru