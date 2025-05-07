МВД обратилось к пешеходам после очередной трагедии - ВИДЕО

Министерство внутренних дел вновь обратилось к пешеходам в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Баку на проспекте 8 Ноября.

Как сообщает 1news.az, начальник отдела по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом МВД Омар Хыдыров заявил, что ведомство на постоянной основе публикует видеозаписи подобных инцидентов, зафиксированных камерами наблюдения. Цель этой работы – повышение осведомленности и профилактика нарушений среди участников дорожного движения.

По его словам, ДТП на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе столицы стало «плохим примером для каждого пешехода».

Он также отметил, что тревожной тенденцией является и то, что некоторые родители-пешеходы не только сами подвергают себя опасности, но и рискуют жизнью своих детей.

Статистика дорожных происшествий неумолима: за минувший год в столице зарегистрировано 240 наездов на пешеходов, в которых погибли 111 человек, включая 6 детей. За первые четыре месяца текущего года жертвами подобных аварий уже стали 30 пешеходов, 5 детей получили травмы.

В МВД выделили ряд основных причин, приводящих к подобным трагедиям - превышение скорости водителями, игнорирование дорожных знаков, отказ некоторых пешеходов от использования пешеходных переходов, несоблюдение требований регулировщиков и выход на проезжую часть без уверенности в том, что водитель уступит дорогу.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД АР еще раз настоятельно рекомендует гражданам строго соблюдать правила дорожного движения, а родителям – проявлять особую бдительность и ответственность за безопасность своих детей на дорогах.

«Безопасность на дороге – это не только личная ответственность каждого, но и залог благополучия и будущего подрастающего поколения», - подчеркнули в ведомстве.