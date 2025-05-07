Чудом выжили: в небе над Италией столкнулись два самолета
Два самолета пилотажной группы итальянских ВВС Frecce Tricolori столкнулись в воздухе во время подготовки к демонстрационным полетам над островом Пантеллерия. Инцидент произошел во время тренировки строя.
Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ANSA.
Несмотря на полученные повреждения всем самолетам Aermacchi MB-339-PAN удалось благополучно совершить посадку. Сообщается, что один из летчиков получил травму ноги. Погибших нет.
В настоящее время проводится расследование причин столкновения. Дальнейшая судьба запланированных выступлений пилотажной группы пока не известна.
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