Чудом выжили: в небе над Италией столкнулись два самолета

Два самолета пилотажной группы итальянских ВВС Frecce Tricolori столкнулись в воздухе во время подготовки к демонстрационным полетам над островом Пантеллерия. Инцидент произошел во время тренировки строя.

Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ANSA.

Несмотря на полученные повреждения всем самолетам Aermacchi MB-339-PAN удалось благополучно совершить посадку. Сообщается, что один из летчиков получил травму ноги. Погибших нет.

В настоящее время проводится расследование причин столкновения. Дальнейшая судьба запланированных выступлений пилотажной группы пока не известна.