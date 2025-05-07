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СБ Пакистана: ВС страны уполномочены ответить на агрессию Индии

First News Media14:11 - Сегодня
СБ Пакистана: ВС страны уполномочены ответить на агрессию Индии

Пакистанские вооруженные силы уполномочены ответить на агрессию Индии. Об этом заявил совет безопасности страны.

Вооруженные силы Пакистана нанесли удар по штабу батальона пехотной бригады армии Индии, в результате которого командный пункт был уничтожен, заявил также на брифинге в Исламабаде директор Управления общественных связей Министерства обороны Пакистана генерал Ахмед Чаухдри.

«Армия Пакистана полностью отреагировала на индийскую агрессию и уничтожила штаб батальона бригады ВС Индии, откуда координировались нарушения режима прекращения огня индийскими военнослужащими на линии контроля в Кашмире», - цитирует Чаудхри газета Dawn.

По его словам, Пакистан нанес удары по нескольким индийским военным постам в кашмирских районах Чхатри, Джура и Сарлия, а также сбил 5 истребителей ВВС Индии, участвовавших в авиаударах по территории исламской республики. «Мы не позволили ни одному индийскому самолету нарушить воздушное пространство Пакистана, ни один пакистанский самолет не нарушал индийскую границу», - добавил генерал. Авиаудары Индии привели к гибели 26 пакистанцев, ранения получили 46 жителей.

Как заявило Министерство обороны Индии, в ночь на 7 мая вооруженные силы провели операцию «Синдур» в Пакистане и Кашмире. В общей сложности было нанесено девять ударов.

Источник: ТАСС

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