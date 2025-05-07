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Заур Мамедов: Примирить Индию и Пакистан мог бы Китай, но есть силы, которым это невыгодно

Фарида Багирова16:00 - Сегодня
Заур Мамедов: Примирить Индию и Пакистан мог бы Китай, но есть силы, которым это невыгодно

Один из самых продолжительных и напряженных конфликтов в мире вступил в особо тревожную фазу и может перерасти в полномасштабную войну – речь идет об эскалации конфликта между Индией и Пакистаном.

Обострение произошло спустя две недели после теракта в Пахалгаме - контролируемой Индией части Кашмира. Тогда Нью-Дели обвинил Исламабад в причастности к нападению на туристов, власти Исламской республики отвергли эти обвинения.

В ночь на 7 мая Индия объявила о начале операции «Синдур» и нанесла ракетные удары по Пакистану и контролируемым Исламабадом районам Кашмира. В ответ Пакистан, закрыв на 48 часов свое воздушное пространство, нанес удары на линии разделения в Кашмире. Обе стороны заявили о жертвах среди мирных жителей.

Существуют ли на текущем этапе реальные предпосылки для начала мирного диалога между сторонами? Насколько действенным может быть международное посредничество в снижении уровня эскалации? Какую роль в этом процессе способны сыграть страны, географически близкие к Азербайджану — такие как Турция, Иран и Россия? Ситуацию для 1news.az комментирует глава Общественного объединения «Бакинский клуб политологов» Заур Мамедов.

«Обострение между Индией и Пакистаном этой ночью, безусловно, вызывает тревогу, и весь мир наблюдает за происходящими там событиями с большим беспокойством. Все знают о демографических показателях обеих этих государств и о том, какой военной мощью они обладают, что делает конфликты между ними особенно опасными. Полномасштабная война между Индией и Пакистаном может привести к катастрофическим последствиям для всего мира. Поэтому естественно, что весь мир пристально следит за развитием ситуации между Нью-Дели и Исламабадом.

Что произошло? Вчера индийские ракеты поразили территории Пакистана. В Пахалгаме действительно был совершен теракт, но ведь Пакистан сразу заявил о непричастности к произошедшему, и кто именно стоит за этим терактом – неясно до сих пор.

Возникает впечатление, что для премьер-министра Индии Нарендры Моди теракт стал инструментом для достижения своих собственных целей. Мы знаем, что Моди представляет ультраправую идеологию и придерживается определенных взглядов по отношению к мусульманам и, в частности, к пакистанцам. И это его отношение вызывает неоднозначное восприятие его политики как в Пакистане, так и в других исламских странах.

С другой стороны, нельзя игнорировать тот фактор, что за Пакистаном стоят одни геополитические силы, а за Индией — другие. И когда меняется геополитическая обстановка в разных уголках мира, когда меняются транспортные, коммуникационные связи и пути в Большой Евразии, такие конфликты между крупными государствами становятся вполне возможными. Тем более, если учесть то, что в любой момент, независимо от внешних факторов, между Индией и Пакистаном существует высокая степень конфликтности.

Я не считаю и не верю, что разногласия между Индией и Пакистаном будут разрешены в ближайшее время. Кашмир — это историческое «яблоко раздора» между двумя государствами, и вопрос о том, кто может способствовать их примирению, остается открытым.

Да и кто, собственно говоря, на самом деле заинтересован в том, чтобы Индия и Пакистан наладили отношения? Ведь, если вдруг образуется союз в формате Китай-Индия-Пакистан, то это будет такой мощный союз, что другим, неазиатским государствам, не входящим в этот альянс, и их геополитическим конкурентам в Азии будет крайне невыгодно с ним иметь дело. Поэтому внешние игроки заинтересованы в том, чтобы конфликт оставался «замороженным», а кашмирская проблема продолжала оставаться в состоянии неопределенности.

Что касается мирных переговоров, то, по моему мнению, реальные возможности для них, безусловно, существуют. Однако для этого необходима готовность сторон, а также поддержка со стороны ближайших соседей. Я считаю, что, если бы Китай имел более теплые отношения с Индией, он мог бы сыграть роль посредника и способствовать мирному разрешению конфликта, как это произошло несколько лет назад, когда весь мир вдруг узнал о потеплении отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

Но Пекин и Нью-Дели сегодня находятся на разных политических позициях, хотя в некоторых случаях, по разным соображениям, и работают вместе. Например, они оба являются важными игроками в политических и экономических организациях регионального и международного формата, таких как БРИКС. При этом важно, что Китай граничит с обеими странами, и именно Пекин должен оказать влияние на мирный процесс между Индией и Пакистаном.

На данный момент Турция заявила о поддержке Пакистана, и Азербайджан, конечно же, также поддерживает Пакистан. Для нас Пакистан — важный партнер и братская страна в этом регионе. Мы выступаем за мир и процветание региона и считаем, что любые конфликты должны урегулироваться на основе международного права».

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