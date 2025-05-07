Исламабад готов снять напряженность с Нью-Дели, если…

Пакистан устранит напряженность с Индией, если она откажется от агрессивных действий против исламской республики.

Об этом заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф в интервью агентству Bloomberg.

«На протяжении последних двух недель мы постоянно заявляли, что не намерены предпринимать враждебные действия против Индии. Но если на нас нападут, мы ответим. Если Индия отступит, мы прекратим эту напряженность», - сказал Асиф.

Отвечая на вопрос Bloomberg о возможности мирных переговоров с Индией, министр заявил, что ему ничего не известно о каких-либо потенциальных возможностях для такого взаимодействия в настоящее время.

Совет национальной обороны Пакистана на чрезвычайном заседании в среду под председательством премьер-министра Шехбаза Шарифа осудил авианалеты Индии на территорию страны, назвав их актами войны. «Преднамеренное нападение индийских военных на мирных жителей, включая невинных женщин и детей, является актом войны и преступлением, нарушающим нормы международного права», - говорится в заявлении Совбеза.