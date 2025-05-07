Новым председателем партии «Грузинская мечта» стал Ираклий Кобахидзе

Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» на съезде избрала новым председателем премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, сообщают грузинские СМИ.

Место председателя партии стало вакантно после того, как Ираклий Гарибашвили, занимавший этот пост с февраля 2024 года, 25 апреля заявил, что уходит из политики.

Кобахидзе стал председателем партии во второй раз. Впервые он возглавлял партию с января 2021 года по январь 2024 года.