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Министр: «Исключение Декларации из Конституции Армении не обсуждалось»

Себа Агаева16:20 - Сегодня
Министр: «Исключение Декларации из Конституции Армении не обсуждалось»

Текст новой Конституции Армении будет готов через 10 месяцев.

Об этом сообщила журналистам министр юстиции Србуи Галян, передают армянские СМИ.

Она отметила, что документ находится сейчас в стадии проработки, обсуждаются различные варианты текста, однако окончательное решение пока не принято.

«В то же время изъятие из Конституции ссылки на Декларацию о независимости не обсуждалось», - добавила Галян, касаясь заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, что в конце марта Пашинян заявил, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой Конституции в 2027 году. При этом премьер добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности проведении референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года. Тогда он утверждал, что изменение Конституции — исключительно вопрос внутренней политики, но это не может не иметь «регионального и международного влияния». Уже в апреле в парламенте премьер заявил, что в новой Конституции не должно быть ссылки на Декларацию.

Отметим, что Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в ее Конституцию, так как в ней содержатся территориальные претензии.

Речь идет о преамбуле Основного закона Армении, где говорится, что он «основывается на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».

Данное положение представляет собой открытые территориальные притязания к Азербайджану, и официальный Баку требует его изъятия из армянского законодательства, считая, что именно такой шаг может свидетельствовать о реальной настроенности Армении на устойчивый мир в регионе.

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