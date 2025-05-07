Посольство США предупредило об угрозе взрывов в трех торговых центрах Тбилиси
Посольство США в Грузии на своем сайте опубликовало чрезвычайное предупреждение в связи с полученной информацией об угрозе взрывов в торговых центрах Тбилиси.
Как передют местные СМИ, региональный офис безопасности посольства в Тбилиси рекомендовал всем сотрудникам посольства избегать этих мест до дальнейшего уведомления.
Других подробностей не приводится.
МВД и СГБ Грузии на данный момент не прокомментировали это сообщение.
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