Посольство США предупредило об угрозе взрывов в трех торговых центрах Тбилиси

Посольство США в Грузии на своем сайте опубликовало чрезвычайное предупреждение в связи с полученной информацией об угрозе взрывов в торговых центрах Тбилиси.

Как передют местные СМИ, региональный офис безопасности посольства в Тбилиси рекомендовал всем сотрудникам посольства избегать этих мест до дальнейшего уведомления.

Других подробностей не приводится.

МВД и СГБ Грузии на данный момент не прокомментировали это сообщение.