Кардиналы в Ватикане начнут выбирать нового папу Римского

Конклав, которому предстоит избрать нового папу Римского после кончины папы Франциска, откроется в Ватикане вечером в среду, 7 мая.

Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что правом голоса обладают 133 кардинала Римско-католической церкви, которые не перешагнули 80-летний рубеж. Процедура будет продолжаться, пока один из кандидатов не наберет заветные 89 голосов.

Подчеркивается, что голосование пройдет в Сикстинской капелле, где кардиналы будут находиться в обстановке секретности и изоляции.

Источник: Gazeta.Ru