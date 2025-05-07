МИД Франции ответил на слухи о вмешательстве Макрона в выборы нового папы Римского

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL заявил, что Париж не вмешивается в процедуру избрания следующего папы Римского.

По словам дипломата, сообщения итальянских консервативных газет о том, что президент Эммануэль Макрон пытается повлиять на процесс избрания нового понтифика, являются «фейк-новостью».

«Мы внимательно следим за конклавом, но мы не осуществляем вмешательства ни в какой форме», — заверил Барро.

Источник: Gazeta.Ru