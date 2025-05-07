Шахбаз Шариф: Пакистан вправе ответить на ракетные удары Индии, и «этот ответ уже дан»

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна имеет право ответить на ракетные удары Индии, и «этот ответ уже дан».

Шариф в связи с ракетными ударами Индии по пяти пакистанским провинциям выступил с заявлением в социальной сети X.

По его словам, пакистанская армия «хорошо знает, как справиться с врагом».

«Пакистан имеет право ответить на этот акт войны, навязанный Индией, и соответствующий ответ уже дан», - подчеркнул премьер.

Шариф отметил, что «Индии не позволят достичь своих целей».

Ранее генеральный директор службы по связям с общественностью пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чодри сообщил, что Индия нанесла ракетные удары по Пакистану.

Атакам подверглись Котли, Музаффарабад и Баге в провинции Азад Джамму Кашмир, а также в районы Бахавалпур и Мюридке в провинции Пенджаб.

Согласно первым данным, в Пакистане погибли 3 человека, включая ребенка, и 12 человек получили ранения.

Источник: Anadolu