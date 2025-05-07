Трамп о конфликте между Индией и Пакистаном: «Я просто надеюсь, что он закончится очень быстро»

Трамп на церемонии приведения к присяге специального представителя по Ближнему Востоку Стива Виткоффа выступил с заявлением по поводу нападения Индии на Пакистан.

Назвав происходящее «позорным» и сообщив, что у него есть свежие новости, Трамп сказал: «Этот конфликт основан на некоторых вещах, которые произошли в прошлом. Они воюют уже давно. На самом деле, они воюют десятилетиями, даже столетиями».

«Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро», - сказал он.

Индийская армия сообщила, что начала военную операцию против «целей» в Пакистане и пакистанском регионе Азад Кашмир.

Генеральный директор службы общественных связей пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чодри заявил, что Пакистан ответит на ракетные удары Индии в удобное для себя время и в нужном месте.

Источник: Anadolu