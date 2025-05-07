Пакистан назвал условие для остановки военных действий

Пакистан не станет нагнетать напряженность в конфликте с Индией, если она прекратит военную операцию «Синдур» и другие агрессивные действия.

Об этом министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф заявил в интервью телевидению агентства Bloomberg​​​​​​.

«Мы все это время говорили, что не предпримем ничего против Индии. <...> Если Индия отступит, мы определенно свернем свои военные действия. Но пока нас атакуют, нам придется отвечать, нам придется защищаться», - сказал Асиф.

На вопрос ведущего о возможности переговоров после серии обоюдных ударов министр ответил, что «не в курсе таких контактов».

Источник: ТАСС