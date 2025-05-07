Следовавший из Баку в Москву борт посадили в Саратове из-за атаки дронов

Девять самолетов, следовавших в Москву, были перенаправлены на запасной аэродром в Саратове из-за атаки дронов.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Гагарин».

Речь идет о рейсах из Тбилиси (Грузия), Газипаша (Турция), Баку (Азербайджан), Душанбе (Таджикистан), Ташкента (Узбекистан), Минеральных Вод, Ставрополя и Сочи (два борта).

«В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — сообщили в пресс-службе «Гагарина».

Представитель Росавиации предупреждал, что самолеты, выполняющие рейсы в Москву, могут быть перенаправлены на запасные аэродромы «в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства».

«Из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов, — говорится в сообщении. — Специалисты Росавиации и госкорпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе».