Алкогольный кризис: Производство коньяка в Армении за год сократилось почти вдвое

Производство коньяка в Армении в I квартале 2025 года сократилось почти на 40%, до 3 млн 249 тыс. л, в сравнении с I кварталом 2024 года.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Статкомитет республики.

Выпуск остается на значительно более низком уровне, чем несколько лет назад. Например, в I квартале 2021 года он составил более 8 млн л (однако ранее в страну ввозились значительные объемы коньячного спирта, из которого могла быть изготовлена часть местного коньяка).

В целом производство алкогольных напитков сократилось на 15,5%, а объемы табачной промышленности увеличились на 66%, до 11,3 млн штук сигарет.