Антикоррупционный комитет Армении задержал 9 полицейских

Антикоррупционный комитет Армении провел спецоперацию в отделе полиции города Вагаршапат, по итогам которой были задержаны девять сотрудников.

Как сообщают армянские СМИ, основанием послужили результаты внутренней проверки, инициированной самим МВД.

Полицейских обвиняют в сокрытии преступления и фальсификации официальных документов.

Расследование продолжается в рамках возбужденного уголовного дела, детали не разглашаются в интересах следствия.