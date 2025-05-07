Антикоррупционный комитет Армении задержал 9 полицейских
Антикоррупционный комитет Армении провел спецоперацию в отделе полиции города Вагаршапат, по итогам которой были задержаны девять сотрудников.
Как сообщают армянские СМИ, основанием послужили результаты внутренней проверки, инициированной самим МВД.
Полицейских обвиняют в сокрытии преступления и фальсификации официальных документов.
Расследование продолжается в рамках возбужденного уголовного дела, детали не разглашаются в интересах следствия.
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