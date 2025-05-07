Евроскандал: Европарламент пригрозил подать в суд на Еврокомиссию

Глава Европарламента Роберта Метсола угрожает подать судебный иск против Еврокомиссии из-за стремления исполнительной власти блока согласовать оборонные расходы в обход его законодательной власти, пишет издание Politico.

«Парламент (ЕС - ред.) готов подать в суд на Берлемон (штаб-квартира Еврокомиссии- ред.) из-за планов исполнительной власти ЕС проигнорировать (мнение - ред.) избранных депутатов Европарламента в вопросе расходов на оборону», - говорится в публикации.

Издание отмечает, что Метсола обратилась к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с письменной просьбой изменить правовую основу для привлечения для «перевооружения Европы» 150 миллиардов евро в виде кредитов так, чтобы инициатива не осуществлялась обход Европарламента.

При этом подчеркивается, что Европарламент готов судиться с Еврокомиссией в случае, если требование законодательного органа будет проигнорировано. Издание также указывает, что комитет по правовым вопросам Европарламента ранее признал намерение ЕК обойти участие законодателей в решении вопроса незаконным.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана «перевооружения Европы». Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе 6 марта согласовали этот план ЕК и поручили подготовить детальные предложения.

Источник: РИА Новости